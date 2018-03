Petroleira BP anuncia lucro de US$ 4,67 bi no terceiro trimestre

A petroleira britânica BP obteve lucro líquido de US$ 5,34 bilhões no terceiro trimestre deste ano, 33,7% menor que o de US$ 8,05 bilhões de igual período do ano passado. A medida de lucro mais olhada por analistas, no entanto, que exclui ganhos ou perdas de estoques e outros itens não operacionais, somou US$ 4,67 bilhões no terceiro trimestre deste ano, 44,7% menor que os US$ 8,88 bilhões de igual período do ano passado. A previsão média dos especialistas era de lucro de US$ 3,21 bilhões. Por causa disso, as ações do grupo subiam 4% por volta de 8h30 (de Brasília) em Londres.

Os impostos menores contribuíram com US$ 500 milhões para o lucro líquido, mas, segundo o analista Peter Hutton, da NCB Stockbrokers, o maior responsável pelo resultado acima do previsto foram os cortes de custos. A receita do grupo caiu 35,8%, passando de US$ 103,17 bilhões para US$ 66,2 bilhões.

A BP afirmou que espera cortar US$ 4 bilhões em custos este ano em comparação com 2008; a previsão é maior que a de US$ 3 bilhões anunciada ao final do primeiro semestre. Cerca de metade dos cortes veio de medidas tomadas para reestruturar-se e aumentar a eficiência; a outra metade veio de mudanças cambiais e dos custos menores de energia.

O preço médio do petróleo bruto tipo Brent no terceiro trimestre foi de US$ 68,08 o barril, 40,8% menor que o de US$ 115,09 o barril no terceiro trimestre do ano passado. A produção total de gás e petróleo foi de 3,92 milhões de barris de petróleo equivalente por dia no terceiro trimestre deste ano, um aumento de 7% na comparação anual; analistas previam 3,87 milhões de barris de petróleo equivalente por dia. As informações são da Dow Jones.