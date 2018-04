Petroleiras dominam ranking da ''Fortune''

A crise mundial provocou grandes mudanças no ranking das 500 maiores empresas do mundo, elaborado anualmente pela revista Fortune. Companhias do setor do petróleo e gás conquistaram sete das dez principais colocações da lista, roubando posições de montadoras como a General Motors. A varejista Wal-Mart também perdeu o topo do ranking para a Shell - hoje a maior empresa em receita do mundo, com faturamento de US$ 458,3 bilhões em 2008 - e ficou na terceira posição. Exxon (2ª), BP (4ª), Chevron (5ª), Total (6ª), ConocoPhilips (7ª), ING Group (8ª), Sinopec (9ª) e Toyota (10ª) completam a lista das dez maiores companhias mundiais. As empresas petrolíferas também lideram o ranking das mais lucrativas do mundo, com seis entre as dez primeiras colocações. Nesse levantamento, a brasileira Petrobrás é a sexta melhor posicionada. No ranking geral, está na 34ª posição. Mesmo com a queda no preço do petróleo, o lucro das empresas do setor cresceu em média 16, 2% em 2008 ante o ano anterior. Em vendas, as companhias tiveram alta de 27,8% no período. Companhias que foram símbolo da crise financeira recente, como Citigroup e Fannie Mae, perderam várias posições na lista. A instituição financeira caiu do 17º para o 39º lugar, enquanto a agência hipotecária, com prejuízo de US$ 58,8 bilhões, saiu da 161ª colocação em 2008 para a 405ª este ano. As grandes montadoras - com exceção da Fiat, que subiu sete posições - também amargaram quedas no ranking. A GM, que pediu concordata após acumular dívida de US$ 173 bilhões, saiu da 9ª para a 18ª posição. A Toyota, que estava em quinto lugar, perdeu cinco posições. O Brasil ganhou um novo representante na lista. A gaúcha Gerdau estreou na 400ª posição, dividindo espaço com Petrobrás, Bradesco (148ª), Itaúsa, a holding do grupo Itaú (149ª), Banco do Brasil (174ª) e Vale (205ª). Todas as brasileiras ganharam posições na lista da Fortune. A maior ascensão foi a da Itaúsa, que subiu 124 degraus no ranking. Pela primeira vez, o País tem seis companhias na lista. O número, porém, ainda é modesto perto de outros países emergentes. A China tem 37 empresas no ranking da revista, três delas entre as 20 maiores. Já a Rússia tem oito representantes, um a mais que Índia, com sete. A lista da Fortune leva em conta os dados para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2009, utilizando, para as empresas de fora dos EUA, a taxa de câmbio média no ano fiscal de cada empresa. AS MAIORES 1 - Royal Dutch Shell: Petróleo; receita de US$ 458,3 bilhões 2 - Exxon Mobil: Petróleo; US$ 442,8 bilhões 3 - Wal-Mart: Varejo; US$ 405,6 bilhões 4 - BP: Petróleo; US$ 367 bilhões 5 - Chevron: Petróleo; US$ 263,1 bilhões 6 - Total: Petróleo; US$ 234,6 bilhões 7 - ConocoPhillips: Petróleo; US$ 230,7 bilhões 8 - ING: Finanças; US$ 226,5 bilhões 9 - Sinopec: Petróleo; US$ 207,8 bilhões