Petroleiras terão que pagar R$ 69 mi de imposto na Bolívia As empresas petroleiras Petrobras, Repsol YFP, da Espanha e TotalFinaElf, da França, terão que pagar ao governo boliviano 25,2 milhões de euros (cerca de R$ 69 milhões) referentes ao novo imposto criado após a nacionalização do gás e do petróleo na Bolívia, segundo o diário espanhol El Pais desta sexta-feira. A quantia "representa 32% do valor da produção dos campos de gás San Alberto y San Antonio, os maiores da Bolívia, e corresponde à exportação feita principalmente ao Brasil durante maio, o primeiro mês da nacionalização", diz o jornal. O prazo para que as empresas paguem a primeira das cinco parcelas exigidas pelo governo boliviano termina nesta sexta e, caso o pagamento não seja feito, as companhias não poderão seguir operando no país.