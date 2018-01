Petroleiro sofre leve adernamento no ES A Transpetro, subsidiária da Petrobras para a área de transportes, está verificando a gravidade de um incidente ocorrido pela manhã no petroleiro Candiota, fundeado perto do terminal de Regência, na cidade de Linhares, Norte do Espírito Santo. Um dos cinco tanques do navio apresentou uma variação de pressão, provocando um leve adernamento, segundo a assessoria de imprensa da companhia. A embarcação estava vazia, preparando-se para abastecer e, por isso, não há risco de vazamento, diz a empresa. Ainda segundo a assessoria da estatal, não houve vítimas no incidente.