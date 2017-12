Petroleiros: ação contra leilão A Federação Única dos Petroleiros (FUP) vai entrar com ação judicial contra o leilão dos 28,48% das ações ordinárias (ON)- com direito a voto - da Petrobras, que deverá acontecer por volta de 10 de agosto. O coordenador da entidade, Maurício Rubem França, disse que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) não foi criado para a compra de ações no mercado de capitais e, por esse motivo, a FUP pretende brecar a operação. O governo liberou 50% do FGTS para os trabalhadores que quiserem comprar ações da Petrobras. Veja mais a respeito dessa operação nos links abaixo. A FUP faz várias críticas ao leilão, como que o FGTS foi criado para garantir renda temporária ao trabalhador desempregado ou a compra da casa própria, ou que o Programa Nacional de Desestatização (PND) não previa a venda de ações da Petrobras. Com isso, condena o decreto que tornou possível esse tipo de negócio. A entidade também questiona a utilização dos R$ 8 bilhões previstos com a venda das ações para abater parte da dívida pública.