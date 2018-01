Petroleiros ameaçam entrar em greve no dia 29 Os petroleiros ameaçam suspender suas atividades no próximo dia 29 (sexta-feira) se a Petrobras não apresentar uma nova proposta para pagamento de participação nos lucros e resultados (PLR) referente a 2004. Segundo a Federação Única dos Petroleiros (FUP) a proposta aprovada na assembléia dos acionistas para o pagamento de cerca R$ 660 milhões de PLR foi rejeitada. A greve, segundo a FUP, será de cinco dias e pode afetar o abastecimento de derivados do petróleo no mercado interno. A reivindicação dos petroleiros é que o volume de recursos da companhia teria sido bastante superior ao oferecido. Eles argumentam que o lucro a ser dividido foi menor que o de 2004.