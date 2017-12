Petroleiros ameaçam greve nacional contra venda de ativos da Petrobrás

RIO - Petroleiros reunidos em plenária aprovaram na tarde deste domingo, 5, indicativo de greve nacional contra a venda de ativos da Petrobrás e em defesa do pré-sal, em meio ao que chamaram de um calendário de lutas a favor da companhia. A estatal informou na última semana que o seu plano de desinvestimentos para 2015 e 2016 foi revisado de US$ 13,7 bilhões pra US$ 15,1 bilhões. Para os anos 2017 e 2018, a meta é de chegar a US$ 42,6 bilhões.

A categoria participou da 5ª Plenária Nacional da Federação Única dos Petroleiros (FUP), em Guararema (SP). Amanhã, a diretoria da federação se reúne em São Paulo para discutir o que foi definido no encontro e quais serão as ações a serem tomadas.

"A prioridade da categoria petroleira agora é lutar contra o PLS 131 do (José) Serra, que quer entregar o pré-sal às multinacionais, e barrar o plano de desinvestimentos anunciado pela empresa", afirmou em nota o coordenador da FUP, José Maria Rangel. O projeto do senador tucano José Serra (SP) revoga a obrigação de a estatal ser a operadora única e ter participação mínima de 30% na exploração do pré-sal.

Na visão de Rangel, o projeto "abandona a política de conteúdo nacional", além de ser "entreguista". "(É um projeto) de quem quer transferir para o capital internacional a exploração do pré-sal. A empresa passa por um momento difícil, mas a situação será resolvida em breve pelo potencial da própria empresa", disse na última sexta-feira (3).

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também na sexta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu durante a plenária da FUP a punição dos responsáveis por irregularidades na petroleira, mas disse que os trabalhadores devem ser preservados.