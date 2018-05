Petroleiros devem aderir à paralisação na 5ªfeira

Em sua página na internet, a FUP informa que os petroleiros da Refinaria Presidente Getulio Vargas (Repar), em Araucária (PR), farão uma greve de 24 horas com corte de rendição. Entre as reivindicações está a suspensão de novos leilões de áreas de concessão de petróleo. Mais cedo, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou as minutas do edital da 1ª licitação de áreas do pré-sal, prevista para outubro.

O mesmo pleito será levado às ruas pela FNP. A entidade promoveu debates para discutir a presença no Dia Nacional de Lutas e decidiu aderir ao movimento. Também no site, a FNP sinalizou que a decisão resultará na paralisação das atividades dos funcionários da Petrobras.