Petroleiros do PR e de SC não aderem à paralisação Os petroleiros do Paraná e de Santa Catarina não aderiram à paralisação convocada pela Frente Nacional dos Petroleiros (FNP), que reúne seis sindicatos. O Sindicato dos Petroleiros do Paraná e Santa Catarina (Sindipetro-PR) é um dos 12 ligados à Federação Única dos Petroleiros. "Nós rejeitamos a proposta da empresa, consideramos acanhada, mas ainda cabe mais uma mesa de negociações", disse o presidente do Sindipetro-PR, Silvaney Bernardi.