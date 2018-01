Petroleiros em protesto acampam em prédio da Petrobras Treze petroleiros estão acampados há cinco dias no sétimo andar da Petrobras, na ante-sala do departamento de Recursos Humanos, e afirmam que permanecerão ali até que a estatal mude a proposta de reajuste salarial. A direção da empresa está oferecendo tratamento diferenciado aos funcionários ativos e aposentados, que antes tinham o mesmo porcentual de reajuste. Pela proposta, todos terão direito à reposição da inflação calculada pelo Dieese, de 2,8%, e os que estão na ativa terão mais 4%, o que, na prática, assegura um reajuste de 6,8% aos funcionários em atividade. Os manifestantes acampados representam a Frente Nacional dos Petroleiros, uma dissidência da Federação Única dos Petroleiros (FUP), que, segundo acusam, na gestão do presidente Lula passou a defender incondicionalmente o governo federal. Uma das críticas é terem postergado a campanha salarial da categoria, com data-base em setembro, para não atrapalhar a campanha eleitoral à Presidência da República. Aldemir Caetano, diretor da FUP, disse que o adiamento da negociação foi feito de comum acordo. "Eles (FNP) também concordaram em postergar para não prejudicar a campanha eleitoral. A argumentação deles de que beneficiamos o governo do PT não é verdadeira. Eles é que estão representando o interesse da direita. É uma disputa política sobre a qual não vou me aprofundar. O interesse deles é partidário, do PSTU e do PSOL", criticou. A dissidência no movimento sindical dos petroleiros ocorreu em julho, durante o congresso da FUP, que representava 17 sindicatos diferentes. Cinco deles (Rio de Janeiro, Litoral Paulista, Alagoas/Sergipe, São José dos Campos e Amazonas/Pará/Maranhão) desfiliaram-se da federação. Edson Munhoz, diretor da FNP, disse que a nova entidade representa quase 50% dos petroleiros, já que a base do Rio, onde está a maior parte da operação da Petrobras, concentra o maior número de funcionários. "Há algum tempo a FUP não representava mais os petroleiros, mas sim o governo. Não queremos essa visão político-partidária, mas acabar com a divisão na categoria", disse. Caetano, da FUP, argumenta que a federação ainda negocia com a direção da empresa a proposta de reajuste que só será aceita, segundo ele, se a estatal resolver a pendência com relação ao déficit salarial do fundo de pensão dos petroleiros.