Petroleiros pedem perícia nas contas da Petros A Federação Única dos Petroleiros (FUP) está contestando judicialmente o acordo de pagamento de dívidas assinado entre a Petrobras e seu fundo de pensão, a Petros. Em uma das ações, a entidade conseguiu paralisar, com uma liminar judicial, o processo de migração dos funcionários para o plano de contribuição definida, iniciado no final do ano passado. Nesta sexta-feira, a FUP pediu à Justiça uma perícia atuarial no fundo para dimensionar o tamanho real da dívida. Segundo a FUP, o acordo assinado em dezembro de 2001, que previa a transferência de R$ 8 bilhões em títulos do Tesouro para o fundo, é lesivo aos funcionários. De acordo com o diretor atuarial da entidade, Paulo César Martin, o valor da dívida é maior e o pagamento em títulos de longo prazo vai causar um déficit mensal de R$ 24 milhões no fundo dos funcionários da estatal. Os títulos transferidos pela Petrobras serão resgatados até 2033. "A Petros hoje é um fundo maduro, ou seja, tem mais aposentados e pensionistas do que trabalhadores e, por isso, dá um déficit mensal de R$ 70 milhões. O rendimento dos títulos transferidos pela Petrobras será de R$ 480 milhões por semestre, valor que não é suficiente para cobrir o rombo", calcula Martin. A dívida da Petrobras vem desde 1970, porque a estatal não contribuiu pelos 20 mil funcionários que tinha antes da criação do fundo. A FUP ainda acusa a empresa de ter contribuído menos que os trabalhadores durante alguns períodos de existência do fundo. A Petros informa que não há nenhum desequilíbrio atuarial no fundo e que as dívidas da Petrobras foram integralmente pagas com a transferência dos títulos do Tesouro. Dentro da instituição, porém, há a percepção de que a briga da FUP vai além do valor da dívida. Seria, no fundo, uma maneira de adiar a mudança do tipo de contribuição. O diretor da FUP concorda que a entidade é contra o modelo de contribuição definida, segundo o qual o benefício pago ao aposentado não é fixo e depende da rentabilidade do fundo. "Para uma empresa de longa maturação como a Petrobras, que precisa manter funcionários, é melhor manter o sistema de benefício definido, que garante maior segurança para o empregado", diz Martin. A mudança nos fundos de pensão do sistema de benefício definido, segundo o qual o aposentado tem uma determinada quantia para receber no futuro, para contribuição definida foi uma exigência da Secretaria de Previdência Complementar (SPC), que regula as instituições de previdência privada.