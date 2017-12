Petroleiros rejeitam proposta e ameaçam com "movimento-pipoca" A Federação Única dos Petroleiros (FUP) quer que a Petrobras apresente, até dia 30 deste mês, nova proposta de reajuste salarial para a categoria. Dirigentes da Federação votaram hoje, em reunião em Brasília, pela rejeição da proposta anterior da estatal de um reajuste salarial de 7,81%. O coordenador da FUP, Antônio Carrara, disse que se a Petrobras não apresentar uma contra-proposta até sexta-feira da próxima semana, os petroleiros vão iniciar no dia 4 de outubro paralisações isoladas, que a FUP está chamando de "movimento pipoca". Serão greves de 24 horas, que acontecerão cada dia em uma refinaria diferente ou unidade de produção de petróleo e derivados, sem comunicação prévia. Essa proposta da FUP será submetida aos petroleiros em assembléias, que serão realizadas a partir de amanhã, nos 17 sindicatos da categoria em todo o País. Os petroleiros já estão em operação-tartaruga, atrasando em duas horas a troca de turnos. Eles querem reposição salarial de 7,81%, mais aumento real de 5%, além de melhoria em condições de trabalho e na relação com o fundo de pensão da estatal. A Petrobras propôs reajuste de 7,81%, o que não agradou à categoria.