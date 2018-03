Petroleiros têm nova rodada de negociação salarial Representantes dos trabalhadores dos terminais de combustíveis do Rio e do sindicato patronal terão, nesta manhã, a terceira rodada de negociações, no Hotel Copacabana Mar. Os petroleiros, que fizeram na segunda-feira uma paralisação de duas horas, reivindicam aumento salarial pelo Índice do Custo de Vida do Dieese (ICV-Dieese) de 2004, mais 10% de produtividade.