Petróleo abre em alta em reação aos ataques na Arábia Os contratos futuros de petróleo abriram em forte alta no sistema eletrônico da bolsa mercantil de Nova York, em reação aos ataques terroristas contra trabalhadores estrangeiros do setor de petróleo na Arábia Saudita no final de semana. O pregão normal não operou na segunda-feira por causa do feriado nos EUA. Pouco após a abertura, os contratos para julho registravam uma alta de 2,08%, para US$ 40,71 o barril. Apesar da alta inicial, os investidores do mercado disseram que é provável que os preços não subam tanto, uma vez que as empresas disseram que os trabalhadores estrangeiros não pretendem deixar a Arábia Saudita e o fato do fluxo de petróleo do país não ter sido atingido pelos ataques. A alta também reflete a explosão de um carro-bomba no centro de Bagdá (Iraque) nesta segunda-feira, próximo à zona verde, onde está o quartel-general das forças norte-americanas, que deixou quatro mortos e cerca de 25 feridos.