Petróleo ajuda a melhorar contas externas A crescente produção de petróleo está contribuindo de forma cada vez mais significativa para a melhoria das contas externas do País, não só pelo aumento das exportações como pela redução das importações. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos 12 meses encerrados em outubro, o Brasil importou US$ 5,61 bilhões de óleo cru e derivados e exportou o equivalente a US$ 2,84 bilhões, com déficit de US$ 2,77 bilhões. Nos 12 meses encerrados em outubro do ano passado, este déficit foi de US$ 5,14 bilhões. A redução na conta petróleo no período, portanto, foi de US$ 2,37 bilhões. A contribuição mais expressiva tem sido no lado das exportações em que o volume de negócios atingiu US$ 405 milhões em outubro, totalizando US$ 2,84 bilhões nos 12 meses encerrados naquele mês. Esse total representa aumento de 36,51% em relação aos 12 meses anteriores, num ritmo bem acima da média de crescimento das exportações brasileiras como um todo, que registrou aumento de apenas 0,71%. Com isso, o segmento que representava 2,82% das vendas brasileiras no exterior em outubro de 2001 passou a representar 6,28% em outubro último. No caso das importações a participação também aumentou, saindo de 13,64% em outubro do ano passado para 15,11% em outubro deste ano. Isso resultou do fato de que, apesar de as importações de petróleo estarem em queda, a redução das compras externas de outros produtos também tem sido acentuada. As compras de petróleo em 12 meses até outubro caíram 22,22%, enquanto as importações totais brasileiras tiveram uma retração de 10,18% nesse mesmo período, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Pelos dados da ANP, os números dos últimos meses têm revelado melhoria crescente e o País registrou virtual equilíbrio em julho, quando as importações de óleo cru e derivados totalizaram US$ 503 milhões e as exportações US$ 445 milhões, com déficit mensal de US$ 58 milhões. Desde então os déficits voltaram a crescer, mas estão em patamares bastante inferiores aos observados no final do ano passado. Em outubro, por exemplo, o País importou US$ 645 milhões em petróleo e derivados e as exportações somaram US$ 405 milhões, um déficit de US$ 58 milhões.