Petróleo atinge mais alta cotação desde o 11 de setembro A cotação do petróleo Brent atingiu o nível mais alto desde os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, hoje de manhã, em Londres. A alta foi influenciada pela greve na Venezuela e pela expectativa de guerra no Iraque. Ao final da manhã na Europa, o barril de petróleo Brent do mar do Norte para entrega em fevereiro, referência do mercado internacional de Londres, valia US$ 29,96, depois de ter aberto em US$ 30,30 e do encerramento nos US$ 29,61, na terça-feira. O mercado de Londres esteve fechado no dia de Natal e na quinta-feira. A crise na Venezuela continua a mobilizar toda a atenção do mercado, quando o país entra no 26º dia de greve geral, paralisando a indústria petrolífera do oitavo produtor e quinto exportador mundial.