Petróleo atinge menor cotação desde maio O preço do petróleo negociado no mercado futuro de Nova York caiu 4,02%, para US$ 64,05 o barril - menor nível de fechamento desde 27 de maio -, refletindo receios de que o consumo de combustíveis continuará fraco diante do ritmo lento de recuperação da economia mundial. Durante a sessão, o preço da commodity chegou a recuar para US$ 63,40 o barril.