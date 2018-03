Petróleo atinge mínima em dois meses com valorização do dólar

O preço dos contratos futuros do petróleo operam em baixa, após atingirem o menor nível desde outubro, pressionados pela valorização do dólar diante da divulgação de indicadores econômicos positivos nos EUA.

Às 13h53 (de Brasília), o contrato do petróleo para janeiro negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex) caía US$ 0,56, ou 0,79%, para US$ 69,98 por barril, mas chegou a tocar US$ 69,58 por barril - menor nível desde 7 de outubro, quando o barril fechou a US$ 69,57. Na plataforma ICE, o contrato do petróleo tipo Brent recuava US$ 0,27, ou 0,38%, para US$ 71,59 por barril.

No mesmo horário, o euro caía para US$ 1,4604, de US$ 1,4729 na quinta-feira, enquanto o dólar subia para 89,75 ienes, de 88,21 ienes ontem.

O Departamento de Comércio dos EUA divulgou mais cedo que as vendas no varejo dos EUA aumentaram 1,3% em novembro, superando as previsões de analistas, que esperavam alta de 0,7%. O dado indica que o consumo - principal força da economia norte-americana - está crescendo, uma semana depois de outros indicadores apontarem para uma recuperação no mercado de trabalho do país.

Em termos de fundamentos, o horizonte econômico promissor dá suporte aos preços do petróleo, porém a perspectiva de que a melhora na economia aumenta o risco inflacionário e, com isso, as chances de o Federal Reserve elevar a taxa básica de juro, impulsiona o dólar.

A apreciação do dólar tem um efeito negativo sobre os preços do petróleo, pois torna a commodity - denominada na divisa norte-americana - mais cara para os detentores de outras moedas.

Mais cedo, a Agência Internacional de Energia (AIE) afirmou em um relatório mensal que a demanda mundial por petróleo em 2010 será de 86,3 milhões de barris por dia. A estimativa é 130 mil barris por dia superior à previsão do relatório de novembro e pela primeira vez supera o declínio projetado para a demanda pela commodity neste ano.

Segundo a agência, a demanda por petróleo em 2009 encolherá 1,4 milhão de barris por dia em relação a 2008. Em 2010, deve haver um crescimento de 1,5 milhão de barris por dia em relação a este ano.

"Eles estão projetando uma recuperação na demanda com base no aumento da atividade econômica. O ritmo em que essa recuperação ocorrerá é o que vai determinar se poderemos retomar o rali nos preços", disse Gene McGillian, analista da Tradition Energy. As informações são da Dow Jones.