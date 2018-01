Petróleo atinge novo recorde O preço do petróleo do Texas - referência no mercado norte-americano - voltou a bater recordes nesta quarta-feira e pouco antes do fechamento do pregão atingia US$ 67,35/barril, devido a uma crescente preocupação com a tempestade tropical Katrina. O Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve) para entrega em outubro subia US$ 1,64 com relação ao preço de fechamento de terça-feira e com isso batia o recorde anterior, de US$ 67,10/barril, que alcançou o passado 12 de agosto. Os meteorologistas prevêem que o Katrina se transforme em furacão nos próximos dias e talvez avance, após atravessar as ilhas Bahamas e a península americano da Flórida, em direção ao golfo do México. Isso poderia afetar a produção petrolífera e a atividade das refinarias nessa região.