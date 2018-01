Petróleo aumenta seguindo alta da gasolina Os contratos futuros do petróleo cru estão em alta na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), sustentados por uma onda de compra no mercado de gasolina, em função dos números sobre os estoques nos EUA. O petróleo cru com vencimento em julho subiu para US$ 32,81 o barril. Na máxima, o contrato chegou a US$ 32,99 o barril. Os contratos da gasolina, que atingiram o maior nível de preço desde a Guerra do Golfo, foram impulsionados pelos dados do Departamento de Energia dos EUA. Eles informam uma redução de estoque superior à esperada - 1,5 milhão de barris nos estoques de gasolina reformulada (menos poluente). Com a perspectiva de redução na oferta de gasolina, o preço do produto sobe para os contratos futuros e têm impacto sobre o preço do petróleo.