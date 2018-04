Petróleo avança 3,39% e ultrapassa US$ 61 O preço do petróleo negociado no mercado futuro de Nova York subiu 3,39%, para US$ 61,54 o barril, após indicadores e balanços divulgados recentemente reforçarem a perspectiva de que a recuperação da economia mundial ocorrerá no segundo semestre, trazendo consigo a retomada no consumo de combustíveis. O preço chegou a US$ 62 durante a sessão.