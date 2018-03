Petróleo avança 3% em NY e fica acima de US$73 após relatório O petróleo saltou mais de 3 por cento, para mais de 73 dólares o barril na quarta-feira, depois que dados do governo mostraram que os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram bem mais do que o esperado na semana passada, ofuscando preocupações com a demanda.