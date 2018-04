Petróleo avança com alta nas bolsas dos EUA O contrato do petróleo para entrega em março subiu 2,11% no mercado futuro de NY ontem, para US$ 41,17 o barril, impulsionado pelo avanço das bolsas americanas perto do final do pregão. Analistas afirmam que a commodity pode voltar a operar abaixo de US$ 40,00 se os dados sobre o mercado de trabalho nos EUA desapontarem os investidores amanhã.