Petróleo bate novo recorde; dólar fecha em alta O preço do barril do petróleo para novembro em Nova York bateu novo recorde e fechou hoje a US$ 52,02, com alta de 1,8%. Em Londres, o contrato a um mês do barril de crude Brent, que serve de referência às compras petrolíferas portuguesas, subiu 1,9 por cento, para 48 dólares. Durante a sessão de hoje, o preço atingiu os 48,10 dólares, valor mais elevado, em termos nominais, desde 1988. Câmbio Pressionado pela escalada de preços do petróleo, o dólar comercial também terminou o dia em alta (0,42%), cotado a R$ 2, 842.