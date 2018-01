Petróleo bate novo recorde e fecha acima de US$ 60 Os preços do petróleo fecharam nesta segunda-feira registrando novo recorde, depois da vitória do ultraconservador Mahmud Ahmadinejad nas eleições presidenciais no Irã. A preocupação se a oferta será suficiente para compensar a forte demanda nos Estados Unidos também pesou nos negócios. Em Nova York, o barril para entrega em agosto fechou com alta de 70 centavos, para 60,54 dólares. Durante o dia, chegou a custar 60,95 dólares, a cotação mais alta da história. Em Londres, o preço também bateu um novo recorde: US$ 59,30. Em Dubai, o presidente da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), xeque kuwaitiano Ahmad al-Fahd al-Sabah, disse nesta segunda-feira que os países do cartel continuam realizando consultas para aumentar a produção em 500.000 barris ao dia. Segundo ele, a decisão sobre o aumento da produção deve ser tomada ainda esta semana. "Se eles acreditarem que há uma insuficiência no mercado, vão aprovar um aumento de 500.000 barris", disse. Veja os fatores que fazem o preço do petróleo bater seguidos recordes: ALTA DEMANDA - O crescimento quase simultâneo de todas as economias do mundo ano passado causou um forte aumento no consumo de petróleo, principalmente na China e nos Estados Unidos. A Agência Internacional de Energia prevê um crescimento de 2,25% na demanda mundial de petróleo em 2005, para 84,3 milhões de barris por dia. Alguns analistas temem escassez de petróleo no último trimestre, em particular se o inverno for rigoroso no Hemisfério Norte. INCAPACIDADE DE PRODUÇÃO - A produção tem dificuldades de acompanhar a disparada da demanda. A Opep, que fornece 40% do óleo cru mundial, deu início a uma série de altas na cota de produção. Hoje, a produção do cartel é de 28 milhões de barris diários e, em breve, poderá passar a 28,5 milhões, se os preços continuarem subindo. Caso isso ocorra, esta será a maior cota da Opep desde sua criação em 1987. Porém, a margem de manobra da Opep é cada vez menor: apenas a Arábia Saudita tem capacidade de produção suplementar (1,5 milhão de barris diários), sendo que de bruto pesado, difícil de refinar e, portanto, pouco apreciado. INCAPACIDADE DE REFINO - Para a Opep e inúmeros analistas, a falta de capacidade de refino agrava o problema. Segundo o ministro saudita do Petróleo, Ali Al-Nouaïmi, a solução para "a metade do problema dos preços elevados" é construir refinarias. A refinaria mais nova de toda a Europa e dos Estados Unidos foi construída há 30 anos. Pior, parte delas não refina bruto pesado, provocando escassez de produtos como gasolina, óleo para aquecimento e diesel. TENSÕES POLÍTICAS - A vitória na eleição presidencial do Irã do ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad, famoso pelas polêmicas declarações sobre o setor petroleiro iraniano, aumentou o nervosismo no mercado. Os saques em instalações petroleiras no Iraque não param. A situação é tensa também na Arábia Saudita. Os operadores do mercado financeiro estão de olho na Venezuela e aos problemas étnicos na Nigéria. CHINA - Além de sua alta demanda, que transformou o país no segundo importador mundial atrás dos Estados Unidos, a China acaba de confirmar a intenção de fazer daqui a três ou cinco anos uma reserva estratégica de petróleo, que pode chegar a 100 milhões de barris, ou seja aproximadamente um mês de consumo. OS ESPECULADORES - Os fundos especulativos se mantêm ativos no mercado do petróleo, apesar de menos agressivos agora que no fim de 2004 e em março de 2005.