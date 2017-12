Petróleo bate novo recorde nesta terça-feira: US$ 54,45 O petróleo teve outro recorde no seu preço hoje. O contrato de petróleo negociado no mercado futuro com vencimento em novembro, negociado na bolsa de Nova York (Nymex), chegou a US$ 54,45. Este é o sexto dia de aumentos consecutivos do petróleo. Mais uma vez as incertezas em relação à oferta do produto deixam os investidores preocupados, ampliando o movimento de compra do petróleo. Uma série de fatores contribuem para esta preocupação: na América do Norte, os estragos do furacão Ivan; na África, a greve dos petroleiros da Nigéria; e na Europa, uma multa milionária para a Yukos, a maior empresa petroleira da Rússia.