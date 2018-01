Petróleo bate recorde ao fechar a US$ 67,49 em Nova York O barril do Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve) bateu recorde nesta quinta-feira ao fechar a US$ 67,49 no fechamento, apesar das previsões de que a tempestade Katrina não afetará a indústria no Golfo do México. O barril do Petróleo Brent, de referência na Europa, fechou nesta quinta-feira cotado a US$ 66,27 no mercado de Londres. O barril do Brent para entrega em outubro subiu US$ 0,26 em relação a ontem.