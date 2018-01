Petróleo Brent cai e fecha a US$ 26,60 o barril Os contratos futuros de petróleo Brent fecharam em baixa na International Petroleum Exchange (IPE), em Londres. De acordo com analistas, os futuros de petróleo Brent foram pressionados pelas previsões - surpreendentes - de temperaturas mais amenas nos EUA. Os contratos de petróleo Brent para março fecharam em US$ 26,60 o barril, com queda de US$ 0,38. A mínima foi de US$ 26,25 e a máxima, de US$ 27,48. As informações são da Dow Jones.