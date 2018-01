Petróleo Brent fecha em alta, a US$ 26,89 o barril Os contratos futuros de petróleo Brent fecharam em alta na International Petroleum Exchange (IPE), em Londres. Segundo traders, os futuros de petróleo foram impulsionados por algumas ordens "buy-stops" (ordem de compra válida a partir de determinado preço) acionadas ao redor de US$ 26,65/US$26,70 o barril. Os contratos de petróleo Brent para março fecharam em US$ 26,89 o barril, com alta de US$ 0,29. A mínima foi de US$ 26,30 e a máxima, de US$ 27,08. As informações são da Dow Jones.