Petróleo Brent fecha em alta, a US$ 28,10 o barril Os contratos futuros de petróleo Brent fecharam em alta na International Petroleum Exchange (IPE), em Londres. Segundo analistas, os participantes operaram ativamente sobre o spread entre os contratos de março e abril. Os ganhos dos contratos de petróleo Brent para março ultrapassaram os dos meses seguintes, impulsionados por especulações de escassez. "As pessoas especularam sobre uma potencial escassez", disse um corretor. A alta dos futuros de petróleo Brent também recebeu o suporte da forte elevação dos futuros de petróleo na New York Mercantile Exchange (Nymex). Os contratos de petróleo Brent fecharam em US$ 28,10 o barril, com alta de US$ 1,44. A mínima foi de US$ 26,35 e a máxima, de US$ 28,25. As informações são da Dow Jones.