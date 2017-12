Petróleo Brent fecha em alta, a US$ 28,70 o barril Os contratos futuros de petróleo Brent fecharam em leve alta na International Petroleum Exchange (IPE), em Londres. Segundo traders, os preços subiram diante do nervosismo dos participantes que aguardavam pelos números dos relatórios semanais dos estoques norte-americanos. "Houve muita indecisão no mercado, as pessoas estavam esperando pelo API (American Petroleum Institute)", disse um trader. Os contratos de petróleo Brent para março fecharam em US$ 28,70 o barril, em alta de US$ 0,25. A mínima foi de US$ 28,25 e a máxima, de US$ 28,89. As informações são da Dow Jones.