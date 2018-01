Petróleo Brent fecha em queda, a US$ 26,66 o barril Os contratos futuros de petróleo Brent fecharam em leve baixa na International Petroleum Exchange (IPE), em Londres. De acordo com traders, os preços foram pressionados pela queda do complexo de energia na New York Mercantile Exchange (Nymex). Os contratos futuros de petróleo Brent para março fecharam em US$ 26,66 o barril, com queda de US$ 0,23. A mínima foi de US$ 26,31 e a máxima, de US$ 27,22. As informações são da Dow Jones.