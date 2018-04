Petróleo cai 1,77% em Londres Os contratos futuros do petróleo estão em baixa em Londres e Nova York, com a revelação de queda menor do que a esperada nos estoques de petróleo dos EUA, conforme relatório divulgado ontem pelo Instituto Americano de Petróleo (API). Os números foram anunciados após o fechamento do pregão regular da Nymex ontem, quando os preços subiram com especulações de que haveria relevante retração nas reservas norte-americanas. Às 7h44 (de Brasília), o contrato de junho do petróleo brent caía US$ 0,46 (1,77%), para US$ 25,54 o barril em Londres. No pregão eletrônico da Nymex, o contrato de mesmo vencimento do petróleo cru recuava US$ 0,47 (1,77%), para US$ 26,15 o barril. A API informou queda de apenas 967 mil barris nos estoques dos EUA na semana passada, para 119,650 milhões de barris. O mercado esperava retração de mais de 3 milhões de barris, considerando que os números refletiriam a greve na Petróleos de Venezuela (PDVSA).