Petróleo cai abaixo de 40 dólares com preocupações sobre demanda Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira, com a perspectiva obscura para a demanda nos Estados Unidos superando notícias de cortes de produção pela Opep e esperanças de que o pacote de estímulo econômico dos Estados Unidos seja aprovado pelo Congresso nesta semana. O contrato do barril de petróleo bruto para entrega em março, negociado na Nymex, fechou a 39,56 dólares, queda de 0,61 dólar. O barril do tipo Brent para março, negociado em Londres, fechou a 46,02 dólares, baixa de 0,19 dólar. "Sobre os cortes da Opep, nós estamos começando a vê-los, mas eles ainda têm algumas etapas a cumprir. Sobre o pacote de estímulo econômico, isso não é algo que será visto na economia real até o final do terceiro trimestre ou quarto trimestre (de 2009) ao menos", disse Addison Armstrong, diretor de pesquisas de mercado da Tradition Energy, em Stamford, Connecticut. Mais cedo, os preços dos contratos registraram alta após comentários do secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de que o grupo poderia fazer novos cortes na produção para conter a demanda em queda. Os mercados também se apoiaram no otimismo de que o governo dos Estados Unidos garantirá a aprovação do plano de estímulo econômico no Congresso ainda esta semana. (Reportagem de Rebekah Kebede, Christopher Johnson em Londres, Fayen Wong em Perth)