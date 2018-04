Petróleo cai abaixo de US$ 55 em NY O preço do petróleo caiu ontem para o nível mais baixo em 22 meses no mercado futuro de Nova York, na seqüência de notícias econômicas negativas ao redor do globo, com destaque para a confirmação da primeira recessão no Japão desde 2001. O contrato de petróleo WTI para entrega em dezembro caiu US$ 2,09, ou 3,66%, e fechou a US$ 54,95 por barril.