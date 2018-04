Petróleo cai após anúncio feito pelo Irã Os contratos futuros do petróleo reagiram com extrema volatilidade ao anúncio feito pelo presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, de que libertará os 15 marinheiros e fuzileiros capturados no Golfo do Pérsico, como um presente ao povo do Reino Unido, segundo a agência Dow Jones. Às 10h25 (de Brasília), o contrato futuro do petróleo para maio cedia 0,76%, a US$ 64,15 por barril, na Nymex eletrônica, após ter chegado a cair a US$ 63,80, momentos após as declarações do presidente iraniano ocuparem as telas das agências de notícias. O Brent para maio recuava 0,56%, a US$ 67,43 por barril, mas está acima da mínima de US$ 67,11. O anúncio do Irã pode provocar a queda do dólar, que deve valer menos de R$ 2,00 em breve. Segundo economistas, não é possível fixar um prazo para que isso ocorra, mas não será surpresa ver a moeda americana num nível inferior a esse nos próximos meses, talvez semanas. A última vez em que o dólar custou menos do que R$ 2,00 foi em 16 de fevereiro de 2001, com cotação de R$ 1,99. As bolsas em Nova York subiam às 10h44, com o Dow Jones apresentando ganho de 0,07% e o Nasdaq com alta de 0,18%. No Brasil, a Bovespa também registrava ganho, de 0,06%, por volta das 10h30.