Petróleo cai após Bush não ter dado "grito de guerra" Os preços do petróleo estão em baixa nos mercados internacionais, abandonando a trajetória de alta observada no início do dia, com os operadores interpretando que o discurso do presidente dos EUA, George W. Bush, não trouxe nenhuma novidade. "Enquanto ele não informar quando os EUA irão à guerra, o mercado não deverá ter nenhum salto significativo", previu um operador. Outros operadores citaram que o mercado saía das expectativas e passava para os fundamentos, concentrando as atenções nos próximos relatórios sobre estoque de petróleo nos EUA, que deverão ser divulgados amanhã. Na International Petroleum Exchange (IPE), os contratos futuros do petróleo Brent para março recuava US$ 0,37 (1,22%), para US$ 29,90 o barril, às 9h47 (de Brasília). Pela manhã, os contratos atingiram US$ 30,40 o barril, alta de 0,43%. No sistema eletrônico da New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos futuros do petróleo cru valiam US$ 32,36 o barril, com queda de US$ 0,31 (0,95%). Na máxima do dia, esses contratos foram negociados a US$ 32,94 o barril, com alta de 0,83%.