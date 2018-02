Petróleo cai após comentários do Irã sobre aumento da produção Os preços internacionais do petróleo recuavam mais de um dólar nesta terça-feira, após o Irã somar-se a comentários recentes de membros da Opep de que está pronto para aumentar a oferta no mercado se for necessário. "Após comunicados calmantes do presidente da Opep ontem e do comunidado do ministro do Petróleo iraniano hoje... o petróleo está em queda livre", disse Nauman Barakat, vice-presidente sênior do Macquarie Futures USA. Em Nova York, o contrato futuro para entrega em setembro era negociado em baixa de 1,69 dólar, a 73,19 dólares o barril. Em Londres, o preço do Brent declinava 1,49 dólar, para 75,36 dólares. Mais cedo, ele chegou a cair abaixo dos 75 dólares pela primeira vez desde 9 de julho. O ministro iraniano, Javad Yarjani, disse que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) pode produzir mais se o mercado necessitar.