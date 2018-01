Petróleo cai após reação ao discurso de Powell Os contratos futuros de petróleo operam em queda na New York Mercantile Exchange (Nymex), revertendo a direção da manhã. Os preços futuros de petróleo subiram durante a apresentação do secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, no Conselho de Segurança da ONU. Aparentemente, os participantes do mercado foram convencidos pelas evidências apresentadas por Powell, de que o Iraque esconde armas de destruição em massa e mantém relações com a organização terrorista Al-Qaeda. O discurso de Powell revelou as limitações do trabalho dos inspetores internacionais de armamentos o Iraque e fez crescer no mercado o sentimento de que uma ação militar é inevitável, com possível impacto no abastecimento global de petróleo. Mais tarde, porém, os representantes da China, da Rússia e da França no Conselho de Segurança reafirmaram a necessidade de reforçar o trabalho de inspeções no Iraque. O embaixador francês voltou a falar em guerra "somente como último recurso". Os futuros de petróleo passaram a recuar em reação a essas declarações. Às 15h55 (de Brasília), os contratos de petróleo para março caíam US$ 0,38, para US$ 33,20 por barril.