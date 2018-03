Petróleo cai, bolsas sobem. Investidor aposta em guerra curta Os preços do petróleo estão despencando diante crescente aposta dos mercados internacionais de que a guerra no Iraque será curta e resultará na deposição do regime liderado por Saddam Hussein. Às 7h25 (hora de Brasília), o barril Brent estava sendo negociado em Londres a US$ 27, uma queda de 8,41%, a maior dos últimos dois anos. Analistas salientam que a tendência queda poderá se acentuar após o início do conflito, que está sendo previsto para amanhã ou quinta-feira. Se o início da ofensiva militar norte-americana britânica contra o Iraque der sinais de êxito, traders afirmam que o barril Brent poderá ser negociado em torno de US$ 20, repetindo um movimento de baixa registrado logo após o começo da guerra do Golfo de 1991. A decisão dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha de desistirem de obter um aval da ONU para atacar o Iraque, segundo analistas, diminui o rol de incertezas para os investidores e continua tendo um impacto positivo nos mercados acionários europeus. O índice FTSE 100 da Bolsa de Valores de Londres registrava às 7h25 (hora de Brasília) uma alta de 1,59, a bolsa de Frankfurt disparava 4,35% e a de Paris também registrava ganhos de 1,51%. A aposta dos investidores também é que a guerra será rápida e exitosa para as forças dos Estados Unidos e Grã-Bretanha. Os índices futuros da Bolsa de Nova York e do Nasdaq também apontam uma alta para os pregões dessa terça-feira. A sustentabilidade desse movimento de altas nas bolsas, no entanto, continuará muito sensível ao noticiário de guerra. Uma derrota política do primeiro-ministro britânico Tony Blair na votação da moção de guerra no parlamento britânico poderá, por exemplo, ter um efeito negativo nos mercados.