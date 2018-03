Petróleo cai com aposta que Opep suprirá déficit iraquiano O preço do petróleo no mercado futuro recuou depois de acentuar a alta no início do dia com a notícia de explosões em dois oleodutos no sul do Iraque. Cresceu a expectativa de que a Arábia Saudita e outros produtores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) conseguirão suprir o déficit iraquiano. Fonte da indústria petrolífera atingida pela explosão informou que a restauração de um dos oleodutos atingidos poderá levar semanas. O mercado é ainda sustentado por expectativa de aumento na semana passada nos estoques de petróleo dos EUA, cujos números serão divulgados amanhã. Segundo pesquisa feita pela Dow Jones, a estimativa média é de alta de 1,5 milhão nos estoques de petróleo cru durante a semana passada nos EUA, o que manteria os estoques 2,7% abaixo da média dos últimos cinco anos. A estimativa média para os estoques de gasolina é alta de 980 mil na semana passada, 3,2% abaixo da média em cinco anos. Às 12h41 (horário de Brasília), o contrato de julho do petróleo cru caía US$ 0,19 (0,51%), para US$ 37,40 o barril. O contrato do petróleo brent recuava US$ 0,04 (0,11%), para US$ 35,45 o barril. As informações são da Dow Jones.