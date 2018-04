Petróleo cai com desemprego nos EUA; Wall St. limita perdas Os futuros do petróleo nos EUA fecharam em baixa após uma sessão volátil na sexta-feira, com investidores preocupados após dados do governo norte-americano mostrarem que a economia no mês passado cortou o maior número de empregos em 34 anos. Um rally em Wall Street, no entanto, elevou os preços em mais de 1 dólar na parte final do pregão, mas uma enxurrada de vendas perto do fechamento varreu todos os ganhos. Ainda assim, o petróleo conseguiu fechar acima de 40 dólares. Na Nymex, o contrato março fechou com baixa de 1 dólar, a 40,17 dólares o barril, tendo sido negociado entre 38,60 dólares e 42,68 dólares durante o pregão. Em Londres, o vencimento março do petróleo tipo brent encerrou a 46,21 dólares o barril, com queda de 25 centavos. "O petróleo testou abaixo de 40 dólares por causa do desemprego, mas o fato de não cair tão fundo se deve ao mercado de ações, que se sustentou mais acima", disse Tom Knight, trader da Truman Arnold, em Texarkana, no Texas.