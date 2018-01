Petróleo cai com incerteza sobre tendência dos preços Os contratos futuros de petróleo caíram em Londres e Nova York nesta sexta-feira, com os investidores questionando a alta de quinta, em reação aos números dos estoques comerciais nos EUA, considerados neutros. Segundo operadores deste mercado, o declínio dos preços não muda o cenário de crescente demanda, temores de ataques terroristas e preocupações com relação ao aperto da oferta de gasolina nos EUA. No entanto, revela a incerteza com relação as apostas de alta. Analistas disseram que a confusão pode ser um sinal de que os preços do petróleo podem ter alcançado o pico, mas outros disseram que esperam que os futuros de petróleo continuem a subir enquanto os futuros de gasolina continuarem a fazer o mesmo. Em Nova York, os contratos de petróleo para junho fecharam em US$ 40,92 o barril, em queda de 1,40%. Em Londres, os contratos de petróleo Brent para julho fecharam em US$ 37,26 o barril, em queda de -1,69%.