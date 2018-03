Petróleo cai com Iraque prometendo relatório e adiamento de votação Os contratos futuros do petróleo são negociados em baixa, com as notícias de que o Iraque apresentará, amanhã, à ONU um relatório sobre seus estoques do agente de nervos VX, atendendo às exigências da organização. O anúncio de que a Casa Branca adiou para a próxima semana a proposta de votação de uma nova resolução sobre o Iraque também contribuiu para intensificar as vendas dos futuros de petróleo. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos futuros do petróleo cru de abril caíam US$ 0,28 (0,74%), para US$ 37,55 o barril. Na International Petroleum Exchange (IPE), em Londres, os contratos futuros do Brent para abril eram cotados a US$ 33,62 o barril, com baixa de US$ 0,29 (0,86%).