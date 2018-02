Petróleo cai com temores de recessão nos EUA

Os futuros do petróleo operam em queda, pressionados pelas preocupações sobre a economia norte-americana e as dúvidas subseqüentes com relação ao futuro da demanda por petróleo. Os temores de os EUA caírem em recessão continuam rondando os mercados, apesar do corte dos juros de 0,75 ponto porcentual anunciado na terça-feira pelo Fed. O desempenho dos mercados de ações vem sendo monitorado como uma medida de saúde da economia nas últimas sessões, e a volatilidade nas bolsas nesta manhã detêm as compras de contratos de petróleo. "A volatilidade dos mercados acionários tem sido um interruptor da confiança para o petróleo", disse Olivier Jakob da Petromatrix. "Para voltar a ganhar, o petróleo precisaria antes encontrar argumentos próprios para os negócios em vez de apenas seguir a flutuação das ações", acrescentou. Com o feriado de segunda-feira nos EUA, os dados semanais de estoques de petróleo do Departamento de Energia (DOE) só serão divulgados nesta quinta-feira. Às 8h43 (de Brasília), o WTI para março negociado na Nymex eletrônica caía 0,84% para US$ 88,46 o barril, enquanto o Brent com o mesmo vencimento cedia 0,69% na ICE para US$ 87,84 o barril.