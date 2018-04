Petróleo cai com temores sobre economia Os preços do barril de petróleo caíram nesta sexta-feira com a piora das perspectivas para a economia global ainda afetando nos mercados. Na Nymex, os contratos futuros de petróleo nos EUA para entrega em março, que expiraram nesta sexta-feira, fecharam em baixa de 0,54 dólar, a 38,94 dólares por barril, após registrarem na sessão anterior a maior alta em um único dia para o produto desde 31 de dezembro de 2008. Em Londres, o petróleo tipo Brent para entrega em abril caiu 0,10 dólar, a 41,89 dólares. "Agora, o petróleo segue os temores para a economia e como isso afetará a demanda daqui pra frente", disse Gene McGillian, analista de energia da Tradition Energy em Stamford, Connecticut. Mais cedo no dia, os preços do barril nos EUA caíram abaixo dos 38 dólares, mas se recuperaram após a Casa Branca anunciar que acreditava firmemente em um sistema bancário controlado por uma empresa privada, aliviando temores no mercado sobre a possibilidade de nacionalização de bancos norte-americanos. (Reportagem de Rebekah Kebede, Gene Ramos e Matthew Robinson em Nova York, Christopher Johnson em Londres e Chua Baizhen em Cingapura)