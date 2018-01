Petróleo cai com volta de produção em refinaria na Alemanha Os contratos futuros do petróleo cru estão em baixa, com informações de que as operações na maior refinaria alemã estavam sendo retomadas. Uma explosão atingiu 25% da produção da refinaria MiRo, localizada em Karlsruhe, na semana passada. A MiRo, com produção diária de 283 mil barris por dia de gasolina e óleo para calefação, responde por um quinto do abastecimento de produtos da Alemanha. Analistas observam, no entanto, que o ambiente é de cautela, diante dos contínuos temores de ataque terrorista aos EUA e com as incertezas em relação ao destino da petrolífera russa Yukos. Às 12h41 (horário de Brasília), o petróleo cru caía US$ 0,49 (1,17%) para US$ 41,22 o barril na Nymex. O contrato do brent cedia US$ 0,28 (0,73%) para US$ 37,99 o barril. As informações são da Dow Jones.