Petróleo cai em NY por temor econômico e tempo mais quente O preço do petróleo nos Estados Unidos fechou em queda pela terceira sessão consecutiva nesta segunda-feira, influenciado pelas vendas de contratos futuros do óleo para aquecimento, em meio a temperaturas mais altas. A persistência das preocupações sobre a economia dos EUA, que pode perder força e reduzir a demanda pela commodity, adicionou pressão no mercado. Na Nymex, o contrato para fevereiro encerrou em baixa de 2,82 dólares, a 95,09 dólares por barril, depois de operar entre 94,47 dólares --o menor nível desde 26 de dezembro-- e 98,40 dólares por barril. Em Londres, o tipo Brent recuou 2,40 dólares, para 94,39 dólares por barril, operando entre 93,72 e 97,48 dólares por barril. "Nós tivemos um rali com a manchete iraniana, mas quando as operações abriram nós perdemos esses ganhos, já que as temperaturas aumentaram, o dólar mostrou alguma recuperação e com os temores sobre a economia", disse Eric Wittenauer, analista da A.G. Edwards em St. Louis. O analista se referiu inicialmente às provocações feitas por embarcações do Irã a navios dos EUA, no sábado, no Estreito de Ormuz, que deram sustentação à commodity no começo dos negócios. A Casa Branca afirmou que a aproximação do Irã junto a embarcações da Marinha dos EUA foi "provocativa" e alertou Teerã contra ações desse tipo no futuro. Mas acabaram pesando no mercado notícias que podem afetar os fundamentos. A demanda por óleo para aquecimento nos EUA será 38,5 por cento abaixo da normal nesta semana, já que as temperaturas sobem bem acima do nível usual na maior parte do país, previu o serviço nacional de meteorologia norte-americano. (Reportagem Gene Ramos; Tradução Redação São Paulo, 5511 56447764))