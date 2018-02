Petróleo cai em NY seguindo fraqueza em Wall Street

Na Nymex, o contrato para dezembro, que expira na sexta-feira, encerrou em baixa de 2,12 dólares, ou 2,66 por cento, a 77,46 dólares o barril. Durante a sessão, o contrato oscilou entre 77,06 e 79,87 dólares.

Em Londres, o Brent para janeiro recuou 1,83 dólar, ou 2,3 por cento, a 77,64 dólares o barril, após oscilar entre 77,20 e 79,79 dólares.

O dólar subia no exterior, diante do menor apetite por risco em meio à baixa nas ações e nos preços das commodities, o que pressionou o petróleo também.

"Os futuros do petróleo recuaram hoje porque o mercado de ações está sob pressão de venda, com investidores avaliando se a economia está realmente caminhando", disse Peter Beutel, presidente da Cameron Hanover, em Stamford, Connecticut.

"Os investidores do óleo não estão preocupados somente com a demanda fraca para a commodity, mas também com que a procura esteja fraca em outras partes da economia", acrescentou.

(Por Gene Ramos e Robert Gibbons)