Petróleo cai forte com estoque alto e avanço sobre Bagdá Os contratos futuros de petróleo caíram forte pelo segundo dia consecutivo em Nova York e Londres, pressionados pelo aumento nos estoques norte-americanos e notícias sobre avanços das forças anglo-americanas no Iraque. Esses fatores, junto com o aumento de produção dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e da Rússia em março, criaram uma pressão sobre os preços, disse o analista Tim Evans da IFR Pegasus. Em Nova York, os contratos para maio fecharam em US$ 28,56 o barril, em queda de US$ 1,22 (-4,10%). No mercado britânico, os contratos de petróleo Brent para maio fecharam em US$ 25,21 o barril, em queda de US$ 1,15 (-4,36%) Veja o especial :